"Corcovada é o Peter Pan dos velhos": Maria do Céu Guerra explica popularidade da personagem de 'Festa é Festa'

Atriz integra o elenco da novela da TVI e reconhece que o sucesso do projeto surpreendeu toda a equipa.

É um fenómeno de popularidade em Portugal. A novela ‘Festa é Festa’, com que a TVI está a arrebatar os corações dos espectadores, tem, em Maria do Céu Guerra, um dos principais rostos. No pequeno ecrã, a atriz veterana dá corpo a Corcovada, uma mulher de força, que não deixa ninguém indiferente.



Quando aceitou o convite para integrar o elenco de ‘Festa é Festa’, imaginou que se iria transformar no sucesso que se revelou?





Nem eu nem ninguém podíamos imaginar o sucesso desta novela. Claro que quando fui convidada, ia já com essa premissa: a de que esta era uma proposta de ficção para dar alegria às pessoas. Os portugueses andavam deprimidos com estes tempos de solidão e de doença, e era preciso dar-lhes esperança. Contar uma história divertida, sem conflitos, que ajudasse a melhorar a vida do público com mais idade.

