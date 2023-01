“Quando eu morrer, não façam de mim um herói”: Ruy de Carvalho em conversa intimista no Auditório do Taguspark, em Oeiras

Em ‘A História Devida’, ator partilha com o público histórias que marcaram os seus 95 anos de vida e 80 de carreira.

“Quando eu morrer, não façam de mim um herói, porque fui apenas um caminhante, um cavaleiro andante, um D. Quixote”, diz Ruy de Carvalho em ‘A História Devida’, espetáculo que já estreou no Auditório do Taguspark, em Oeiras, e que pode ser visto até 9 de fevereiro.



Em palco, numa conversa intimista, o ator de 95 anos partilha com o público histórias que marcam o seu percurso de oito décadas no teatro e na TV.

Saiba mais em Correio da Manhã.