Crédito à habitação atinge juros mais elevados dos útlimos dez anos

Taxa média fixou-se, em dezembro, nos 1,898%.

A taxa de juro do crédito à habitação atingiu 1,898% em dezembro de 2022, uma subida de 30,1 pontos face ao mês anterior. Trata-se do valor mais elevado desde setembro de 2012 e da nona subida mensal consecutiva, revelou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).



Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro disparou de 2,365% em novembro para 2,715% em dezembro, ainda segundo o INE. Já o valor médio da prestação ascendeu aos 536 euros, com uma subida de 29 euros face a novembro de 2022.



No último mês de 2022, a média do capital em dívida aumentou 241 euros para os 62 004 euros, sendo que a prestação média subiu 11 euros face a novembro e 46 euros quando comparada com dezembro de 2021, situando-se em 299 euros.

