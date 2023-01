Grupo de traficantes barrica prédios para controlar tráfico na Quinta do Loureiro, em Alcântara

Megaoperação da PSP caça 20 elementos de rede que dominava venda de droga na Quinta do Loureiro, apesar de não viverem naquele bairro.

Um grupo de traficantes montou um esquema de controlo de entradas e saídas em vários prédios da Quinta do Loureiro, em Alcântara, Lisboa, de forma que a venda de droga fosse feita sem problemas com os moradores.



O grupo, desmantelado esta quinta-feira numa megaoperação da PSP que terminou com 20 detidos, nem residia naquele bairro, mas usava várias habitações para o negócio.



