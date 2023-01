Juíza manda vítima de violência doméstica ir jantar e passear com o agressor

Procuradora do Ministério Público propôs a suspensão do processo e a magistrada aceitou.

Uma juíza do Tribunal da Amadora concordou com a posição do Ministério Público - num caso de violência doméstica -, que solicitou a suspensão provisória do processo, impondo ao agressor que realize um "passeio lúdico" com a ofendida e a leve a jantar e a espetáculos como concertos e teatro de revista.





