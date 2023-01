'Ex' de Sócrates entre os jornalistas em risco de despedimento no Diário de Notícias

Grupo de comunicação social tem em curso novo processo para redução de custos. Há saídas também no ‘JN’ e TSF.

O grupo Global Media tem em curso um novo processo de despedimentos no ‘Diário de Notícias’. Em cima da mesa está a saída de mais quatro jornalistas (e um gráfico), entre eles, sabe o Correio da Manhã, está Fernanda Câncio, ex-namorada do antigo primeiro-ministro José Sócrates, e uma das testemunhas arroladas pelo Ministério Público no âmbito da Operação Marquês.





