Curdos: Quem é e o que quer o povo de 35 milhões sem Estado?

Manifestações em Paris foram sinal do descontentamento de um povo perseguido.

A morte – premeditada ou não – de três curdos em Paris e a imediata revolta violenta daquela comunidade na capital francesa é apenas o mais recente sinal do barril de pólvora que constitui a existência de um povo de 35 milhões de pessoas da mesma unidade étnica sem Estado.