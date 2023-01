Coordenadora da Estratégia contra a Pobreza teme que 2023 traga aumento do número de pobres

Sandra Araújo acredita que a estratégia tem as medidas certas, com metas possíveis de concretizar, apesar de "muitíssimo ambiciosas"

A coordenadora nacional da Estratégia contra a Pobreza receia que 2023 traga um aumento do número de pobres, mas disse acreditar que a estratégia tem as medidas certas, com metas possíveis de concretizar, apesar de "muitíssimo ambiciosas".

Cerca de dois meses depois de iniciar novas funções, e após mais de 30 anos de trabalho na Rede Europeia Anti-Pobreza Portugal, Sandra Araújo mostra-se positiva e confiante sobre a concretização das metas da Estratégia Nacional contra a Pobreza (ENCP), nomeadamente retirar desta condição 660 mil pessoas nos próximos sete anos.

"Acredito, sinceramente, que há condições para concretizarmos as metas, apesar de considerar que elas são muitíssimo ambiciosas", afirmou, em entrevista à agência Lusa.