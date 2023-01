Cinco homens acusados de abuso sexual em Espanha. Vangloriavam crimes em grupo de Whatsapp

Autoridades tiveram acesso às mensagens partilhadas pelo grupo conhecido como 'Manada de Castelldefels'.

Cinco homens foram acusados de violação e abuso sexual de três mulheres em Castelldefels, em Barcelona, Espanha.O grupo conhecido por 'Manada de Castelldefels' cometeu os crimes em 2021 e foi acusado de ter uma "forma de agir" muito "habitual" e "normalizada" que passava por "menosprezar as mulheres, considerando-as objetos. O objetivo "era satisfazer os seus desejos sexuais e subestimar a vontade das mulheres", referiu juiz responsável pelo caso.De acordo com El Mundo, os homens cometiam o crime e depois gabavam-se num grupo de WhatsApp chamado K-Team. A polícia espanhola encontrou várias mensagens incriminatórias, como: "Quando ela estiver bêbeda e excitada é a tua vez de bater à porta".As autoridades também tiveram acesso a uma foto de um arguido a beijar uma mulher alcoolizada que se fazia acompanhar da frase: "Nós esmagámos aquela miúda, batemos-lhe".Para o tribunal, pode haver risco de voltarem a cometer o crime devido ao "comportamento habitual, repetido e sustentado das cinco pessoas investigadas que, longe de o esconderem, se gabaram das suas façanhas sexuais a outros membros do grupo, que não participaram nos factos".Nas alegações finais, o Supremo Tribunal de Barcelona também instou à proteção das vítimas, uma vez que alguns dos inquiridos "se revezaram para apalpar as vítimas e para fazer parecer que nada tinha acontecido".