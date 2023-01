Ministro da Economia admite vantagem de eventual compra da TAP por grupo da Iberia

Iberia é detida pelo grupo IAG, dona também da Vueling, British Airways e Aer Lingus.

O ministro da Economia, António Costa Silva, admitiu esta sexta-feira vantagens numa eventual compra da TAP pelo grupo que detém a companhia aérea Iberia, por causa das ligações com Madrid e o impulso que poderiam dar ao turismo.

"A ligação com o 'hub' do aeroporto de Barajas [Madrid] impulsionaria tanto o turismo como a economia do país e aqui tem um papel importante não apenas a TAP mas também a Iberia", afirmou António Costa Silva, numa entrevista ao jornal espanhol Eleconomista.es, publicada hoje.

A Iberia é detida pelo grupo IAG, dona também da Vueling, British Airways e Aer Lingus, e voa, atualmente, para os aeroportos portugueses de Lisboa, Porto, Faro e Madeira.

"Temos de olhar para a conectividade aérea porque há estudos que revelam que condiciona a nossa economia em relação ao resto da Europa, porque somos um país periférico", disse Costa Silva.

Sobre a TAP, o ministro da Economia afirmou, na mesma entrevista, que "é agora uma companhia saneada e que foram criadas as condições adequadas para a privatização" e para a participação "da Iberia e outros operadores internacionais interessados".