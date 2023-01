Restabelecida circulação nos dois sentidos na Gustavo Eiffel no Porto

Está concluída a intervenção de retirada dos elementos da derrocada que aconteceu a 03 de janeiro.

A Câmara do Porto adiantou esta sexta-feira que a intervenção na escarpa junto à Avenida Gustavo Eiffel, na sequência da derrocada de pedras de grandes dimensões, já foi concluída e que a circulação automóvel foi restabelecida nos dois sentidos.

Numa nota publicada na sua página oficial, a Câmara do Porto salienta que está concluída a intervenção de retirada dos elementos da derrocada que aconteceu a 03 de janeiro, nas traseiras do hotel Eurostar Porto Douro, devido à saturação de solos em consequência de chuvas fortes.

A autarquia acrescenta ainda que a circulação automóvel naquela marginal ribeirinha foi "totalmente reestabelecida" nos dois sentidos.

A intervenção na escarpa, a cargo da empresa municipal Domus Social, decorreu em duas fases, sendo que a primeira consistiu na "demolição controlada dos elementos em risco de queda, com recurso a uma auto-grua de grandes dimensões", e a segunda na retirada dos elementos demolidos, "com recurso a escavadoras giratórias e meios pesados de transporte".

De acordo com a Câmara do Porto, a empresa municipal GO Porto está, neste momento, a desenvolver "um projeto para a consolidação e estabilização definitiva" na mesma zona da escarpa.

A derrocada aconteceu pelas 09h50 de 03 de janeiro nas traseiras do hotel Eurostar Porto Douro, devido à acumulação de água, em consequências da chuva que se registou nas semanas anteriores, segundo a câmara.

A circulação naquela avenida foi cortada no mesmo dia, pelas 14h30, no troço entre a ponte Luís I e o posto de abastecimento de combustível existente na marginal ribeirinha, sendo o acesso apenas permitido a hóspedes e funcionários do hotel.

A derrocada atingiu dois quartos do aparthotel daquela unidade hoteleira, sem causar vítimas.