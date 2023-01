Ministro da Defesa israelita evacua colonato e provoca cisão no Governo

Líder do partido extremista Sionismo Religioso considera que evacuação está "totalmente contra os acordos da coligação governamental".

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, ordenou esta sexta-feira a evacuação imediata de um novo colonato ilegal na Cisjordânia, provocando uma cisão com partido de extrema-direita na coligação governamental.

A decisão de Gallant abre o primeiro cisma sobre esta questão dentro do novo Governo israelita, onde o líder do partido extremista Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, obteve poderes sem precedentes dentro do órgão que regula a vida dos israelitas em território ocupado, a Coordenação das Atividades de Governo nos Territórios (COGAT).

Smotrich criticou a decisão de Gallant, alegando que a evacuação contraria instruções anteriores, e está "totalmente contra os acordos da coligação governamental", de que o partido Sionismo Religioso faz parte.