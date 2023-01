Esquerda acusa Chega de querer contribuintes a pagar lucros dos bancos

Chega defendia que o Governo desse um "apoio real e imediato a todas as famílias".

Os deputados rejeitaram esta sexta-feira a resolução do Chega para um apoio a famílias correspondente a 40% do aumento do crédito à habitação, com partidos da esquerda a acusarem o partido de querer pôr contribuintes a pagar lucros dos bancos.

Em votação na generalidade, o projeto de resolução do Chega foi recusado com votos contra de PS, PSD, IL, PCP, BE e Livre, abstenção de PAN e a favor apenas o próprio Chega.

Neste projeto, o Chega defendia que o Governo desse um "apoio real e imediato a todas as famílias", correspondente a 40% do aumento verificado na prestação do crédito à habitação por aumento das taxas de juro.

Esse apoio aconteceria quando o valor da prestação da habitação própria permanente "representar um valor de 50% ou mais no rendimento global do agregado familiar".

No debate, a proposta foi muito criticada pela esquerda que considerou que o Chega quer que sejam contribuintes a pagar os lucros da banca.

"Quando o Chega propõe que 40% do aumento da prestação seja subsidiado quem é que paga? Os contribuintes. O que o Chega propõe é que os lucros da banca fiquem intocáveis, que os bancos com aumento dos lucros não percam um cêntimo e que sejam os contribuintes a pagar os lucros da banca", disse a deputada do BE Mariana Mortágua.

Esta deputada afirmou ainda que o BE foi "eleito para defender o direito à habitação, não para defender o direito à banca ter lucros extraordinários" e que por isso é que tem apresentado propostas para limitar as receitas abusivas da banca.

Pelo PCP, Bruno Dias considerou que, na proposta do Chega, "enquanto bancos acumulam lucros, os contribuintes ficavam com a fatura para pagar", também referindo que o PCP não está no parlamento para "proteger lucros dos bancos" e que por isso propôs um regime extraordinário de proteção da habitação.

Já pelo PSD, Alexandre Simões considerou que não se percebe os critérios e limites da proposta, afirmando que, pela formulação, alguém que tenha decidido comprar uma casa de luxo também se enquadra na proposta do Chega.

Em resposta, André Ventura atacou os partidos de esquerda, dizendo que estão a recusar uma proposta em que "homens e mulheres com salários miseráveis tenham uma vez na vida ajuda do Estado".

"O crédito à habitação vai aumentar em 54% ao longo de fevereiro e os partidos não querem saber da classe média que sustenta o país, que paga os privilégios do sistema político", afirmou.

Também rejeitado foi o projeto de lei do PAN que visa um regime transitório que, este ano, impede a penhora de casas como garantia de créditos à habitação. Teve votos contra de PS, PSD e IL, a favor de Chega, BE, PAN e Livre e abstenção do Chega.

A deputada do PSD Márcia Passos afirmou que o Partido Social Democrata está preocupado, mas que a medida que o PAN apresenta vai mais longe do que o momento atual ao "suspender processos executivos de penhora relativos a situações passadas".