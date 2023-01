PS assinala "maior descida de sempre" da pobreza e desafia oposição a corrigir discurso

Taxa de risco de pobreza ou exclusão social em 2022 foi registada em 19,4%.

O PS citou esta sexta-feira dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) para assinalar a "maior descida de sempre" na taxa de pobreza e desafiou as forças da oposição a corrigirem o seu discurso sobre empobrecimento.

Esta posição foi transmitida pelo secretário-geral adjunto dos socialistas, João Torres, em conferência de imprensa, durante a qual evitou pronunciar-se sobre casos recentes no Governo, em particular a situação do ministro João Gomes Cravinho.

Perante os jornalistas, João Torres salientou que, em relação à taxa de risco de pobreza, ou exclusão social, Portugal registou em 2022 "o valor mais baixo da história", reduzindo-se de 22,4% em 2021 para 19,4% no ano passado.

"Verificou-se uma diminuição em todos os grupos etários ou sociais, mas muito em particular nas famílias com três ou mais crianças, que baixou para metade face a 2015", apontou, antes de criticar o discurso político da oposição.

"Ao longo dos últimos meses, a oposição tem baseado a sua estratégia de combate ao Governo no engodo do empobrecimento. É preciso agora que a oposição reconheça que estes dados são positivos", afirmou, desafiando, depois, as forças das oposição, em particular o presidente do PSD, Luís Montenegro, a corrigir o que tem dito.

Na conferência de imprensa, o secretário-geral adjunto do PS referiu que a taxa de risco de pobreza, ou exclusão social, em 2015, era de 26,6%.

"Significa que reduziu-se em 27% desde 2015. Podemos com segurança afirmar que, desde que assumimos funções governativas [em novembro de 2015], as políticas públicas que o Governo tem empreendido permitiram a 734 mil pessoas sair da situação de vulnerabilidade", sustentou.

João Torres indicou em seguida que a taxa de desigualdade baixou 9,3% entre 2020 e 2021, e falou de medidas projetadas pelo Governo para o corrente ano em matéria de combate à pobreza.

"Foi regulamentada a garantia para a infância, anunciou-se o reforço do abono de família e, mais recentemente, deu-se nota pública sobre a atualização do complemento social para idoso em 11% a partir de abril (mas com efeitos retroativos a janeiro), assim como o aumento da prestação social para pessoas com deficiência em 8,4% e a subida do valor de referência do rendimento social de inserção em 10%, acima da taxa de inflação", acrescentou.