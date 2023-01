Vídeo mostra momento em que pai resgata filha bebé de incêndio no Montijo

Homem subiu pelo telhado para salvar a criança das chamas.

O pai da bebé que estava esta sexta-feira no prédio em chamas, no Montijo, subiu até à cobertura do telhado e resgatou a filha.

No vídeo é possível ver o momento em que o homem utiliza as escadas dos bombeiros para subir até ao telhado do prédio, conseguindo depois resgatar a filha. O ato heróico foi aplaudido pelos populares que assistiram ao resgate.

O incêndio deflagrou esta sexta-feira, por volta das 15h18, na cobertura de uma moradia de dois pisos na rua Machado dos Santos, próximo do Hospital do Montijo.

Para além da criança, registaram-se ainda outros três feridos.