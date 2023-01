Homem detido depois de roubar trator e fugir à polícia na Carolina do Norte

Quando se viu encurralado, o homem abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas acabou por ser apanhado.

Um homem de 43 anos foi detido esta terça-feira na Carolina do Norte, nos EUA, depois de roubar um trator e fugir das autoridades.A velocidade máxima permitida do veículo era de 30 quilómetros por hora, mas o infrator foi apanhado a conduzir a uma velocidade muito superior.Foram dados vários alertas que davam conta que o veículo foi conduzido de forma perigosa. A polícia foi acionada e montou um dispositivo para apanhar o fugitivo, que nunca chegou a respeitar a ordem de paragem feita pelas autoridades.Quando se viu encurralado, o homem abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas acabou por ser apanhado.O infrator provocou estragos no carro da polícia e em viaturas que estavam estacionadas quando fugia. Enfrenta agora as acusações de furto, condução perigosa e desobediência às autoridades.