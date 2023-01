Juventus penalizada com perda de 15 pontos devido a processo de irregularidades financeiras

Contas feitas, com esta sanção, a Juventus passa do 3.º posto, com 37 pontos, para o 11.º, com 22.

A Juventus acaba de ser punida com a subtração de 15 pontos na tabela da Serie A - a aplicar na tabela da presente temporada -, na sequência do processo de irregularidades financeiras em transferências de jogadores. Esta foi a decisão tomada pelo Tribunal Federal de Recurso, que até foi até bem para lá do pedido feito pela Federação Italiana de Futebol , que exigiu uma subtração de 9 pontos.Em causa neste processo estão suspeitas de que o valor de transferências teria sido inflacionado de forma a aumentar receitas do clube. Esta prática teria sido detetada nos relatórios de 2019, 2020 e 2021, tendo permitido ao clube não só reduzir as perdas apresentadas como também garantir vantagens no mercado.Para lá da sanção aplicada à Juventus, que ainda é passível de recurso, o Tribunal Federal aplicou ainda dois anos e meio de suspensão a Fabio Paratici, dois anos a Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, um ano e quatro meses a Federico Cherubini e oito meses a Pavel Nedved. De acordo com a decisão da justiça, será pedido à UEFA e FIFA para também assumir estas suspensões, o que fará com que, por exemplo, Fabio Paratici se veja impedido de trabalhar no Tottenham (o seu atual clube).Contas feitas, com esta sanção, a Juventus passa do 3.º posto, com 37 pontos, para o 11.º, com 22.