"Antes de ir para deputado tenho de lhe molhar as mãos": Empresário fala em contrapartidas financeiras a Pinto Moreira antes de ser eleito

Investigação sustenta que deputado do PSD e Miguel Reis favoreceram Pessegueiro em projetos imobiliários a troco de 100 mil euros.

São centenas de conversas telefónicas intercetadas ao longo de quase dois anos pela Polícia Judiciária. Muitas delas têm como interlocutor Francisco Pessegueiro, que ao telefone incrimina o deputado do PSD, Joaquim Pinto Moreira. Um dos telefonemas ocorre a 19 de janeiro do ano passado, 11 dias antes das legislativas.O empresário da construção fala com o arquiteto João Rodrigues e é claro. "Antes de o outro ir para deputado, eu tenho de lhe molhar as mãos, entendeste?", diz Pessegueiro.Saiba mais no site do Correio da Manhã