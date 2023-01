PSD considera que explicações de ex-ministro em relação à TAP mostram "incapacidade crónica" do governo lidar com a verdade

Ex-ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, confirmou esta sexta-feira que deu "anuência política" para saída da TAP de Alexandra Reis.

O vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz disse esta sexta-feira que as declarações do ex-ministro Pedro Nuno Santos sobre a TAP mostram que o governo tem problemas de comunicação internos e uma "incapacidade crónica de lidar bem com a verdade".

"Urge-se clarificar toda esta situação da TAP. Mas mais importante do que resolver o problema da TAP é resolver uma questão interna dentro deste governo, que é a incapacidade crónica de lidar bem com a verdade e incapacidade crónica de conviver com o escrutínio saudável em democracia", referiu Miguel Pinto Luz em declarações à agência Lusa.

O ex-ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, confirmou esta sexta-feira que deu "anuência política" para saída da TAP de Alexandra Reis, acrescentando que foi informado "do valor final do acordo" entre as partes.