Presidente da República avisa que Governo cairá se Medina sair

Presidente da República quer um executivo com estabilidade.

O Presidente da República (PR) não coloca de lado a hipótese de demitir o Governo e convidar António Costa a constituir um novo executivo, se Fernando Medina tiver de apresentar a demissão devido ao processo de investigação à Câmara de Lisboa.Ao que oapurou, Marcelo Rebelo de Sousa quer um Governo com estabilidade, mas teme o impacto no executivo das últimas demissões e a pressão atual sobre Medina e João Gomes Cravinho, por causa da derrapagem dos custos no Hospital das Forças Armadas.A propósito de Medina, esta sexta-feira, o PR, falando sobre o questionário para escrutinar os governantes, afirmou: "Ora cá temos outra situação em que se confirma como é importante o esclarecimento relativamente a factos do passado e a um governante que já estava em funções antes de haver o questionário."