Preço dos combustíveis volta a aumentar na segunda-feira

Os combustíveis deverão voltar a subir de preço na próxima segunda-feira, pela segunda semana consecutiva.A gasolina deverá aumentar quatro cêntimos por litro e o gasóleo poderá ficar dois cêntimos mais caro, de acordo com fontes do mercado. A evolução em alta do valor do crude na última semana explica, em parte, este novo acréscimo.

Tendo por base os valores médios dos combustíveis praticados ao longo desta semana, segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, o litro de gasolina simples 95 deverá aumentar na segunda-feira para um valor médio de 1,711 euros, enquanto o gasóleo simples poderá chegar aos 1,632 euros.