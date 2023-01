Despiste de carro que derrubou uma paragem de autocarro faz quatro feridos em Barcelos

Acidente aconteceu na nacional 204, em Carapeços.

Um despiste de um carro que derrubou uma paragem de autocarro, este sábado, fez dois feridos graves e dois feridos leves, em Barcelos.O acidente aconteceu na nacional 204, em Carapeços.O alerta foi dado por volta das 5h50.As vítimas foram assistidas no local e transferidas para o Hospital de Braga e Hospital de Barcelos.No local estiveram operacionais dos Bombeiros, INEM e GNR.A Guarda encontra-se neste momento a realizar diligências para apurarem as causas do acidente.