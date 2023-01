Mãe dá à luz bebé gigante de 59 centímetros e mais de sete quilos

Todas as roupas que a família comprou para Angerson são pequenas, pelo que o hospital está a aceitar doações.

Uma mulher deu à luz um bebé gigante, com quase 59 centímetros e mais de sete quilos, esta quarta-feira, no Amazonas, Brasil. Segundo o The Mirror, Angerson Santos nasceu através de uma cesariana no Hospital Padre Colombo em Parintins.Os médicos acreditam que este é o maior bebé de sempre a nascer naquele Estado brasileiro.Cleidiane Santos dos Santos, 27 anos, tinha visitado o hospital para uma consulta obstétrica de rotina, mas os médicos rapidamente perceberam que Angerson seria muito maior que os outros recém-nascidos e que a gestação não poderia ser levada até ao fim. Acabaram por agendar uma cesariana para o dia seguinte.O bebé está estável e não apresenta anomalias, de acordo com os médicos do hospital.Angerson é tão grande que todas as roupas de bebé que os seus pais compraram não lhe servem. O hospital lançou uma campanha de angariação de fundos para ajudar a família. O estabelecimento está a aceitar doações de fraldas e roupas para bebés com idades entre os nove meses e um ano.De acordo com o Guinness, o bebé mais pesado de sempre foi um rapaz que pesava 10,2 quilos em Aversa, Itália, nascido em Setembro de 1955.