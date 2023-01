Despiste de carro faz um morto e três feridos em Tondela

Feridos foram assistidos no local e transferidos para o Centro Hospitalar Tondela-Viseu.

Um despite de um carro faz um morto e três feridos graves, em Tondela.O acidente aconteceu no IP3, no sentido Viseu-Tondela e a vítima mortal tinha cerca de 20 anos.Os feridos foram assistidos no local e transferidos para o Centro Hospitalar Tondela-Viseu.O alerta foi dado por volta das 8h15 e o óbito foi declarado no local.