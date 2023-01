PSP gastou quase 200 mil euros em máquinas de impressão digitais que nunca saíram das caixas

Equipamento comprado com fundos europeus está parado há dois anos.

Em 2020, a PSP gastou 181.850 euros em equipamentos para recolher de forma automática as impressões digitais de suspeitos de crimes, mas os equipamentos nunca chegaram a ser usados. O valor foi financiado pelo Fundo de Segurança Interna, no contexto de um concurso público, para ajudar a reduzir o tempo de inserção de dados no Sistema de Indetificação Automatizada de Impressões Digitais.Segundo avança o Jornal de Notícias, os mais de 180 mil euros foram usados para adquirir cinco equipamentos, que continuam dentro das caixas. Entretanto, a garantia do fabricante já caducou e a PSP continua a usar o método antigo para recolher as impressões digitais dos suspeitos.A PSP justifica ao JN que a demora no uso destes equipamentos se deve a "trabalhos técnicos de conexão à rede e testes de segurança, absolutamente imprescidíveis e de complexidade técnica elevada".Ainda assim, a PSP afirma que "tem capacidade" e colmata as necessidades "sem nunca colocar em causa a realização de diligências forenses".