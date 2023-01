Presidente do parlamento alemão defende renascimento da aliança franco-alemã

Social-democrata classificou ainda os dois países, na véspera das comemorações do tratado, como "o motor da Europa", apesar dos recentes desentendimentos.

A presidente do parlamento alemão (Bundestag), Bärbel Bas, defendeu este sábado o renascimento da aliança franco-alemã, que classificou como o "motor da Europa".

"Tenho uma grande esperança de que as relações franco-alemãs encontrem um novo impulso graças às comemorações do 60.º aniversário do Tratado do Eliseu, que dará origem a um encontro entre os dois governos e parlamentos", afirmou Bärbel Bas, em entrevista à Agência France Presse (AFP).

A social-democrata classificou ainda os dois países, na véspera das comemorações do tratado, como "o motor da Europa", apesar dos recentes desentendimentos.

O Presidente francês, Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz vão debater temas como o preço do gás, energia nuclear ou defesa.

Os dois países estão em litígio desde que Scholz substituiu Angela Merkel, em dezembro de 2021.

"A força das relações franco-alemãs é a de transformas as diferenças dos dois países em progresso para a Europa", assinalou a presidente do Bundestag.

Na mesma entrevista, Bas defendeu ainda que a Europa deve ter capacidade de demonstrar uma "ação internacional e de retomar a segurança em conjunto".

Por outro lado, disse que os Estados-membros devem manter-se solidários com a Ucrânia, fornecendo apoio adicional, em estreita coordenação com os parceiros.

Segundo dados avançados pelo Bundestag, são esperados cerca de 120 parlamentares alemães nas comemorações, que vão decorrer em Paris.