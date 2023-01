Astronauta Buzz Aldrin celebra quarto casamento no dia em que faz 93 anos

Norte-americano foi o segundo homem a pisar a Lua, em 1969.

O astronauta Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar a superfície da Lua, celebrou esta sexta-feira o seu quarto casamento. A cerimónia teve lugar no mesmo dia em que o norte-americano fez 93 anos.Segundo o Daily Mail, Aldrin casou com Anca Faur, de 63 anos, com quem mantinha uma relação há alguns anos.O casamento aconteceu em Los Angeles, no dia em que o astronauta recebeu o prémio Living Legends of Aviation, destinado a pessoas que deixaram a sua marca no mundo da aviação.Faur trabalha atualmente como vice-presidente executiva da Buzz Aldrin Ventures LLC. Tem um doutoramento em engenharia química pela Universidade de Pittsburgh e chegou a ser tesoureira do Conselho Empresarial do Hidrogénio da Califórnia.Buzz Aldrin foi casado três vezes, com Joan Ann Archer de 1954 a 1974, Beverly Van Zile de 1975 a 1978 e Lois Driggs Cannon de 1988 a 2012. Tem um neto, Jeffrey Schuss, da filha Janice, e quatro bisnetos.A 16 de Julho de 1969, Aldrin, Neil Armstrong e Michael Collins foram os primeiros Homens a chegar à Lua.Reformou-se da NASA em 1971 e em 1998 fundou a Fundação ShareSpace, uma organização sem fins lucrativos para promover a expansão da exploração espacial tripulada.