PSP realiza mega-operação em zona de bares violentos na Amora, Seixal

Registaram-se duas detenções por posse de arma ilegal e droga, e foram identificadas cerca de 200 pessoas.

O Comando da PSP de Setúbal realizou, na madrugada de hoje, uma mega-operação de fiscalização aos estabelecimentos de diversão noturna na zona da Amora, no concelho do Seixal.

Recorde-se que foi num destes bares que, na madrugada de 13 de Janeiro, um homem foi baleado no pescoço, e deixado em estado grave. A investigação prossegue com a Polícia Judiciária de Setúbal, que já realizou diversas investigações a agressões com armas de fogo nesta zona.

Ao que o CM apurou, a PSP empenhou cerca de uma centena de agentes na fiscalização desta madrugada, incluindo elementos da Unidade Especial de Polícia.

Registaram-se duas detenções por posse de arma ilegal e droga, e foram identificadas cerca de 200 pessoas.

Fonte da PSP de Setúbal prometeu, ainda para hoje, um comunicado com mais informação sobre esta mega-operação.