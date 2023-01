Kiev insta aliados a "pensar mais rápido" sobre fornecimento de apoio

"Cada dia de atraso é a morte de mais ucranianos", vincou o principal assessor do gabinete do presidente ucraniano, Mijkhailo Podolyak.

O principal assessor do gabinete do presidente ucraniano, Mijkhailo Podolyak, instou este sábado os aliados de Kiev a "pensar mais rápido" no que concerne a disponibilizar apoio ao país, vincando que a indecisão está a provocar mortes.

