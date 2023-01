Sismo de magnitude 3,1 sentido em Tavira e Vila Real de Santo António

Não houve registo de danos materiais ou pessoais.

Um sismo de magnitude 3,1 na escala de Richter foi registado este sábado em Vila Real de Santo António, no distrito de Faro, avançou o Instituto português do Mar e da Atmosfera.O abalo sentido às 21h59 teve epicentro localizado a cerca de 30 km a Sul-Sudeste de Vila Real de Santo António.De acordo com o que o IPMA avança em comunicado, o terramoto "não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II", nos concelhos de Tavira e Vila Real de Santo António.