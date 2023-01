Sp. Braga vence Paços de Ferreira e mantém vice-liderança a salvo

Golo do triunfo arsenalista surgiu ao oitavo minuto de compensação.

O Sp. Braga manteve o 2.º lugar da Liga ao vencer, este sábado, em Paços de Ferreira, por 2-1, num jogo em que não contou com Ricardo Horta (lesionou-se na véspera). Os arsenalistas marcaram o golo da vitória, por Banza, ao oitavo minuto de compensações, numa partida carregada de emoções.









Os pacenses entraram melhor e viram Guedes atirar à barra aos 14’. Pouco depois, o árbitro Cláudio Pereira expulsou Sequeira por uma entrada sobre Juan Delgado, mas alertado pelo VAR reconsiderou e só exibiu o amarelo ao defesa bracarense.

Na 2.ª parte chegaram os golos. Aos 58’ Vitinha colocou o Sp. Braga em vantagem, assistido por Abel Ruiz, mas 10 minutos depois o Paços empatou num grande golo de Jordan. O Sp. Braga voltou à carga, viu Iuri Medeiros falhar na cara de Marafona, mas praticamente no final da partida uma jogada individual de Banza na área pacense resultou no golo do triunfo da equipa minhota.