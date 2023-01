Cidade da Sibéria regista temperatura recorde de -62º Celsius

Yakutsk já é conhecida por ser a mais fria do planeta Terra, onde os habitantes conseguem vender bens congelados, sem frigorífico.

Le Figaro.

A cidade de Yakutsk, na Sibéria, bateu o recorde de temperatura mais fria alguma vez registada naquela localidade ao atingir os -62º Celsius. Esta cidade já é conhecida por ser a mais fria do planeta Terra, mas nunca tinha registado temperaturas negativas desta magnitude, de acordo com o jornal francêsEste não é um fenómeno isolado, uma vez que por toda a Sibéria se registaram temperaturas abaixo do normal. Em Tongulakh, a 270 quilómetros de Yakutsk, os termómetros desceram até aos -62,4º Celsius."A onda de frio que passou pela Sibéria cobriu toda a Eurásia, com registo de temperaturas de -59º Celsius em vários locais. O ar frio arrefeceu inclusivamete a Índia, com registos de temperaturas invulgarmente baixas em Nova Deli", disse o especialista em meteorologia Régis Crépet na rede social Twitter.As temperaturas estavam tão frias que um dos habitantes, Nurgusun Starostina, estava a vender peixe congelado no mercado sem necessitar de frigorífico ou congelador, diz a Reuters.