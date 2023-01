Recebe telefonema, sai de um avião e entra noutro: Al Nassr contrata guarda-redes num piscar de olhos

Argentino Agustín Rossi vai jogar com Cristiano Ronaldo nos próximos cinco meses.

O Al Nassr ficou sem guarda-redes devido a uma lesão de David Ospina, mas o clube de Cristiano Ronaldo resolveu o problema num abrir e fechar de olhos. Agustín Rossi, jogador do Boca Juniors, recebeu uma chamada, saiu de um avião, entrou noutro e já está a postos para jogar com Cristiano Ronaldo.O argentino, de 27 anos, tem tudo acertado para se mudar para o Flamengo de Vítor Pereira em julho, pelo que vai jogar na Arábia Saudita apenas nos próximos 5 meses, por empréstimo do Boca.Mas o mais impressionante foi a forma como tudo se processou. Na última sexta-feira, o Boca perdeu a Supertaça com o Racing, um jogo disputado nos Emirados Árabes Unidos, e no regresso à Argentina a equipa fez uma escala de duas horas em Madrid.Aí o guarda-redes argentino recebeu uma chamada do empresário, onde foi informado que estava tudo tratado com o Al Nassr. Despediu-se dos companheiros, pegou nos seus pertences e saiu do avião. Pouco depois entrou noutro rumo à Arábia Saudita, para se apresentar no seu novo clube.O Al Nassr terá pago um milhão de dólares (cerca de 920 mil euros) ao Boca Juniors pelos 5 meses de empréstimo.