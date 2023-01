André Ventura vai ser novamente candidato à Presidência da República

André Ventura, líder do Chega, vai-se recandidatar à Presidência da República nas eleições que estão marcadas para 2026. Segundo o Nascer do Sol, a questão foi discutida internamente e o partido já comunicou que será André Ventura a "encabeçar uma candidatura do partido a Belém".



O líder do Chega candidatou-se nas eleições presidenciais de 2021 onde obteve um terceiro lugar, com 11,9% dos votos. A confirmar-se esta situação, André Ventura tem mais uma oportunidade para tentar ser eleito como Presidente da República.