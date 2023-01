Polícia Judiciária investiga negócios de Filipe Silva

Homem de 48 anos está desaparecido em Torres Novas há 23 dias.

A Polícia Judiciária está a analisar os dados informáticos de Filipe Silva, desaparecido em Torres Novas desde dia 30 de dezembro. Um dos objetivos das buscas à casa onde vivia com a família foi o de revistar o computador de Filipe e perceber se extiam, ou não, vestígios de violência na habitação.



As autoridades também já pediram à operadora do telemóvel de Filipe para disponibilizar informações sobre chamadas recebidas e efetuadas, visto que o aparelho ainda não foi localizado.