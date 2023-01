Guarda da cadeia de Paços de Ferreira agredido à cabeçada porque recluso não queria almoçar peixe

Vítima teve de ser internada no Hospital de Penafiel devido à perda de muito sangue.

Um guarda da cadeia de Paços de Ferreira foi agredido com uma cabeçada no sobrolho, por um recluso descontente pelo prato de peixe servido ao almoço deste domingo.



O ataque ocorreu pelas 11h30. Após receber o almoço na cela, o preso disse querer reclamar. Dois guardas abriram a porta, e um levou uma cabeçada no sobrolho. O preso, que cumpre 16 anos por furtos e roubos, voltou a ser fechado.





Está a braços com processo disciplinar e queixa ao Ministério Público. Por ordem do diretor-geral das cadeias, pode ir parar à secção de segurança, onde ficará fechado 23 horas por dia.



O guarda ferido, com cerca de 45 anos, foi assistido no Hospital de Penafiel.

O

sabe que, na sexta-feira, outro guarda foi agredido na cadeia de Olhão, numa busca a uma cela.