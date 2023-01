Loja oficial do Al Nassr vende 400 camisolas de Ronaldo por dia

Loucura em Riade com internacional português que se estreia hoje oficialmente pelo clube saudita.

Após cumprir os dois jogos de castigo que vieram 'na bagagem' que trouxe do Manchester United, Cristiano Ronaldo estreia-se finalmente hoje (17H30), de forma oficial, com a camisola do Al Nassr.Frente ao Al-Ettifaq e com casa cheia, o craque português, de 37 anos, voltará a ser o centro das atenções em Riade, isto depois de já ter brilhado com um bis no jogo de estrelas diante do PSG.Ora, o efeito CR7 já se faz sentir fora de campo e a vendas na loja oficial do Al Nassr são disso sinal: segundo a 'Marca', são vendidas 400 camisolas por dia só com o 7 e Ronaldo nas costas, claro está.Escreve o diário espanhol que não é o preço das camisolas - que estão venda por 100 dólares (cerca de 92 euros) - que afasta os compradores: facto é que hoje, dia de jogo, só estão disponíveis tamanhos de criança ou XXXL.