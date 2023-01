Encontrado corpo de homem de 70 anos a flutuar na orla costeira da ilha de São Miguel

Causas da morte ainda não são conhecidas.

A Autoridade Marítima anunciou este domingo ter encontrado durante a tarde um corpo a flutuar a cerca de 50 metros de costa na freguesia de Santa Clara, ilha de São Miguel, Açores, embora desconheça as causas da morte.

"Na sequência de um alerta recebido pelas 12h25, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada) foram ativados de imediato para o local, elementos do Comando da Polícia Marítima, da Estação Salva-vidas de Ponta Delgada e dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada", revela a Autoridade Marítima, em comunicado.

Segundo a mesma fonte, só à chegada ao local é que a equipa constatou que se tratava do corpo de um homem, com cerca de 70 anos de idade, que foi recolhido e levado para as instalações da Capitania do Porto de Ponta Delgada.

"O óbito foi declarado no local pelo delegado de saúde e o corpo foi posteriormente transportado para uma unidade hospitalar pelos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada", refere-se no mesmo comunicado, adiantando que o caso foi entregue ao Comando da Polícia Marítima, para apuramento das causas desta ocorrência.