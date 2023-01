Câmara de Lisboa aumenta limite de velocidade em troço da Segunda Circular

A Câmara de Lisboa alterou o limite máximo de velocidade no troço da Segunda Circular, junto à Escola Superior de Comunicação Social, para 60 km/hora, permitindo uma ligeira aceleração face ao estipulado.Os carros estavam obrigados a circularem naquele local a 50 km desde o dia 1 de junho do ano passado, no âmbito da entrada em funcionamento dos novos radares.

Segundo a autarquia, a alteração baseou-se “numa análise técnica”, elaborada por um “auditor de segurança rodoviária”. Visa melhorar a segurança e o tráfego. Neste momento, é a única zona onde a velocidade foi mexida.