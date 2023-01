Polícia Judiciária despista relatos de populares que dizem ter visto Filipe Silva

Localização do telemóvel é prioritária. Autoridades voltam esta segunda-feira ao terreno.

Nos últimos dias têm sido vários os populares a relatar às autoridades que viram o empresário Filipe Silva, de 48 anos, nas mais variadas localidades. A Polícia Judiciária tem verificado todas as denúncias de avistamentos mas, para já, nenhuma se revelou verdadeira. O ex-emigrante, que vendia carros usados, está desaparecido desde o dia 30 de dezembro, de Alcorochel, Torres Novas.



Saiba mais no site do Correio da Manhã.