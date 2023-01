Georgina Rodríguez encanta de véu na Arábia Saudita

Espanhola deu nas vistas na gala dos Joy Awards com um look mais discreto que o habitual.

Georgina Rodríguez já encanta fora dos estádios - e também nas bancadas, pois esteve no primeiro jogo de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr. Cada vez mais ambientada à Arábia Saudita, Gio, de 28 anos, foi o centro das atenções na cerimónia dos Joy Awards (evento de criadores de entretenimento no mundo árabe).Saiba mais no site do Correio da Manhã