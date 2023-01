Curto-circuito em máquina de secar roupa causou fogo em prédio no Montijo

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal concluiu que não há sinais de crime no incêndio que, na sexta-feira à tarde, causou quatro feridos, entre os quais uma bebé de dois anos salva das chamas pelo pai, no Montijo. Um curto-circuito numa máquina de secar roupa que se encontrava junto à janela das águas furtadas terá causado o fogo.Saiba mais no site do Correio da Manhã