Musk despede 6500 trabalhadores do Twitter em apenas três meses

Desde que se tornou o único acionista do Twitter, em outubro do ano passado, Elon Musk já despediu 6500 funcionários. O mesmo é dizer que a empresa conta atualmente com um total de 1300 trabalhadores, um número bem distante dos 7500 assalariados que tinha quando Musk chegou à presidência. As contas foram feitas pelo canal de televisão CNBC, que teve acesso a documentos internos da empresa.Saiba mais no site do Correio da Manhã