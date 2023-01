A cada hora que passa dois idosos são vítimas de crime em Portugal

A cada hora que passa dois idosos, em média, são vítimas de crime. De todos os tipos de crime, o mais grave e mais frequente é a violência doméstica. Uma triste realidade que tem expressão estatística preocupante. Nos últimos cinco anos, PSP e GNR registaram 97 973 crimes contra pessoas com mais de 65 anos, o equivalente a 1632 por mês, 53 por dia.Saiba mais no site do Correio da Manhã