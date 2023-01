Equipa do Ministério da Saúde percorre hoje todos os concelhos do Algarve

Iniciativa arranca às 09h00 com uma visita do ministro da Saúde à Câmara Municipal de Monchique.

A equipa do Ministério da Saúde, liderada pelo ministro Manuel Pizarro, vai esta segunda-feira percorrer todos os concelhos do Algarve, no âmbito da iniciativa "Saúde Aberta" que visa conhecer os projetos em curso e identificar necessidades nas unidades do SNS.

O Ministério da Saúde adianta em comunicado que a visita do ministro da Saúde, da secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, e do secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, aos 16 concelhos algarvios é a primeira edição desta iniciativa que terá "um caráter periódico e visitará todos os distritos do país".

Durante o dia desta segunda-feira, os governantes vão conhecer as unidades e investimentos em curso nesta região e dialogar com a população, profissionais de saúde, órgãos dirigentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e autarcas.

A iniciativa do Ministério da Saúde arranca às 09h00 com uma visita do ministro da Saúde à Câmara Municipal de Monchique, seguindo-se uma visita ao centro de saúde deste concelho algarvio.

À mesma hora, Margarida Tavares visita a Câmara Municipal de Albufeira, à qual se segue uma deslocação ao centro de saúde deste município, e Ricardo Mestre é recebido por autarcas na Câmara de Alcoutim, visitando de seguida o centro de saúde do concelho.

Ao final da manhã, a equipa do Ministério da Saúde desloca-se para Vila do Bispo, estando prevista uma receção ao meio-dia na autarquia, à qual se segue uma visita às unidades de cuidados de saúde primários.

A visita segue para Portimão, onde os governantes serão recebidos às 14h30 pelos autarcas na Câmara de Portimão, deslocando-se depois à Unidade Hospitalar de Portimão, do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, ao centro de saúde e ao Espaço da Equipa de Saúde Mental Comunitária para Adultos.

Lagos é o destino seguinte, ao qual se segue Faro, com visitas dos governantes às unidades de saúde destes concelhos.

O dia termina com uma reunião com a Associação de Municípios do Algarve, onde decorrerá a assinatura dos "autos de descentralização" de competências.