Fãs adornam sepultura de Lisa Marie Presley com flores e fotografias

Presley, Lisa Marie Presley, foi sepultada ao lado do pai e do filho Benjamin Keough depois de sofrer morrer no dia 12 de janeiro, aos 54 anos, vítima de uma paragem cardíaca. Os fãs estiveram este domingo a prestar homenagem à cantora num memorial público e adornaram a sepultura com flores e foografias.A homenagem ocorreu na casa de Elvis em Memphis, Graceland, nos EUA. O memorial público foi transmitido ao vivo para os fãs de todo o mundo.

De acordo com o Mirror, antes do enterro de Lisa Marie a sepultura do filho, que morreu em 2020 aos 27 anos, teve de ser movida para dar espaço para a mãe.Foram vários os fãs que se reuniram em Graceland para prestar homenagem à filha de Elvis Presley. A mãe de Lisa, Priscilla Presley, esteve presente no memorial e agradeceu às pessoas que se uniram para lembrar a filha.