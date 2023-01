"Disse-me que eu era a sua p***", revela mulher que acusa Dani Alves de agressão sexual

Câmaras de segurança filmaram o momento em que futebolista se tranca com uma mulher numa casa de banho, durante cerca de 15 minutos.

"Eu resisti, mas ele era muito mais forte do que eu. Disse-me que eu era a sua p***. Chamou-me put**** várias vezes", garante a mulher que terá sido agredida sexualmente pelo futebolista Dani Alves, numa discoteca em Barcelona. As declarações fazem parte da denúncia da jovem, de 23 anos, e foram esta segunda-feira divulgadas pelo jornal espanhol La Vanguardia.



A agressão sexual terá acontecido no final de dezembro e as câmaras de segurança do estabelecimento noturno filmaram o momento em que Dani Alves se tranca com uma mulher numa casa de banho, durante cerca de 15 minutos. "Eu não sabia o que estava atrás daquela porta, pensava que seria outra área VIP", referiu a vítima em declarações citadas pelo La Vanguardia.





A mulher afirmou ainda que o jogador lhe sussurrou várias palavras em português enquanto a levava para a casa de banho. No entanto, não consegui perceber o que Dani lhe dizia.Recorde-se que o jogador ficou em prisão preventiva na sequência da denúncia de agressão sexual. A jovem recusou ser indemnizada pelo antigo brasileiro. A mulher explicou que o objetivo é fazer justiça e levar o jogador a ser punido com prisão pelo sucedido. Apesar de o juiz a ter lembrado que tem o direito, em caso de condenação de Dani Alves, a ser indemnizada pelas lesões e danos morais sofridos, a jovem renunciou a ser ressarcida.