Países Baixos querem banir cães de cara achatada e gatos de orelhas cortadas

Piet Adema, quer banir os cães e gatos cujas características 'diferentes' sejam a causa de doenças e dor nestes animais. Segundo o Netherlands Times, o ministro diz que estas características, ainda que "fofas", tornam a vida destes animais "miserável".Por exemplo, os cães de cara achatada costumam desenvolver problemas respiratórios, já os gatos de orelhas cortadas têm bastantes dores devido à mal-formação da cartilagem.

O objetivo do ministro é elaborar uma lista de todas as características que efetivamente provoquem sofrimento aos animais e, de futuro, banir essas raças do país. A forma como este processo vai acontecer ainda não está definida. Primeiro, o ministro quer começar por proibir o seu uso em anúncios televisivos e publicidades. Depois, caso a medida seja aprovada, os Países Baixos podem proibir a comercialização e importação destas raças. Segundo Adema, quem já tem estes animais de estimação em casa poderá ficar com eles até que morram.Em 2014, o País já tinha proibido a criação destes animais dentro do território, mas a importação continuou.