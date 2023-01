António Guterres pede 2023 de "super-ação" para "acabar com a emergência oceânica"

Secretário-geral da ONU discursou na abertura da Cimeira dos Oceanos (Ocean Race Summit) na cidade do Mindelo, Cabo Verde.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, apelou esta segunda-feira em Cabo Verde para que 2023 seja de "super-ação" por parte dos países desenvolvidos para "acabar com a emergência oceânica".

"Alguns chamaram 2022 de 'super-ano' do oceano, mas a corrida está longe de terminar. Precisamos fazer de 2023 um ano de 'super-ação', para que possamos acabar com a emergência oceânica de uma vez por todas", afirmou António Guterres, ao discursar na abertura da Cimeira dos Oceanos (Ocean Race Summit), esta segunda-feira, na cidade do Mindelo, Cabo Verde.

A Ocean Race Summit insere-se na primeira passagem por Cabo Verde da Ocean Race, a maior e mais antiga regata do mundo e reúne esta manhã no Mindelo, ilha de São Vicente, políticos, governantes, especialistas e outras personalidades para abordar o futuro dos oceanos.