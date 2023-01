Portugueses recorrem a droga para eutanasiar animais para pôr termo à vida

Substância ilegal é importada de outros países e a alfândega não tem qualquer registo de apreensões.

Entre 2009 e 2022, 20 pessoas administraram em si próprios doses letais da droga usada para eutanasiar aniamais. Esta substância é ilegal, em Portugal, mas noutros países é usada em casos de morte medicamente assistida.A droga, segundo avança o Jornal de Notícias, foi encontrada em 20 autópsias realizadas pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, feitas a pedido do Ministério Público.O Infarmed confirmou que a substância pode ser adquirida em Portugal por algumas entidades mediante uma "autorização de utilização especial" deste regulador. Só quem tenha "interesses de ordem médica/clínica, médico-veterinária, científica e didática" é que pode requerer a autorização.No entanto, esta substância está a ser usada para outras finalidades. O Ministério da Justiça revela que, nos útimos 13 anos, 20 pessoas usaram esta droga em doses letais para provocar a própria morte.Como só é detetada em autópsias, realizadas apenas em suspeitas de crime ou morte violenta, poderá haver mais casos no País que nunca chegaram a ser identificados.A substância poderá estar a entrar em Portugal através de sites que vendem a droga de forma ilegal e sem necessidade de receita médica. As encomendas passam pela alfândega portuguesa, no entanto, diz o JN, a Autoridade Tributária não registou quaisquer apreensões desta droga.